В Китае привили от коронавируса 140 млн детей от 3 до 11 лет

Китайские медики вакцинировали от коронавирусной инфекции свыше 140 млн детей возрастом от трех до 11 лет. Об этом в понедельник сообщил главный специалист программы иммунизации Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Ван Хуацин.
«По данным на 16 декабря, в КНР число вакцинированных детей возрастом от трех до 11 лет превысило 140 млн», — цитирует эксперта Центральное телевидение Китая.
Он отметил, что при вакцинации детей частота наблюдаемых у них побочных эффектов ниже, чем у взрослых, в основном это выражается в повышении температуры и боли в месте укола.
Несовершеннолетние в возрасте от трех до 11 лет могут сделать прививку только в том случае, если они полностью информированы, хотят и согласны пройти вакцинацию. Об этом должны быть информированы их опекуны.
В КНР начали прививать детей данной возрастной группы в октябре текущего года.
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