В Китае полностью привили от коронавируса три четверти населения

Китайские медики полностью привили от коронавируса 76,8% населения КНР. Об этом в четверг на открытии Китайского форума интернет-медиа в провинции Гуандун сообщил ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшан.
«К среде число людей, завершивших вакцинацию, достигло 1,08 млрд, что составляет 76,8% населения Китая. Это заложило очень хорошую основу для достижения отметки в 80%, необходимой для формирования коллективного иммунитета к концу этого года», — цитирует эксперта газета Global Times.
Чжун Наньшань также отметил, что уровень заболеваемости ковидом в Китае составляет 8,9 на 100 тыс. человек, а уровень смертности — 0,4 на 100 тыс. человек.
Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. Охват прививочной кампании постепенно расширялся. Сейчас в Китае прививают даже детей от трех лет.
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