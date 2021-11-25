В Китае полностью привили от коронавируса три четверти населения

Китайские медики полностью привили от коронавируса 76,8% населения КНР. Об этом в четверг на открытии Китайского форума интернет-медиа в провинции Гуандун сообщил ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшан.

«К среде число людей, завершивших вакцинацию, достигло 1,08 млрд, что составляет 76,8% населения Китая. Это заложило очень хорошую основу для достижения отметки в 80%, необходимой для формирования коллективного иммунитета к концу этого года», — цитирует эксперта газета Global Times.

Чжун Наньшань также отметил, что уровень заболеваемости ковидом в Китае составляет 8,9 на 100 тыс. человек, а уровень смертности — 0,4 на 100 тыс. человек.

Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. Охват прививочной кампании постепенно расширялся. Сейчас в Китае прививают даже детей от трех лет.