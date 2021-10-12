Войти
С 1 декабря в Украине вырастет минимальная пенсия
официально
С 1 декабря в Украине вырастет минимальная пенсия
Путин обещает пока сохранить транзит газа через Украину
энергетика
Путин обещает пока сохранить транзит газа через Украину

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

гаджеты
RSS

В РФ могут начать сажать за «умные» очки от Facebook

866

Первые «умные» очки Facebook Ray-Ban Stories могут быть отнесены к «шпионским» устройствам, из-за чего их покупателям может грозить ответственность. Это следует из ответа ФСБ РФ на запрос издания TJ.

«Умные» очки Facebook выпустила вместе с брендом Ray-Ban. Они были представлены 9 сентября. У этих очков есть две фронтальные 5-мегапиксельные камеры для съемки, микрофоны, мини-динамик и сенсорная панель, которая позволяет управлять вопроизведением музыки. Стоимость таких очков — $299. Пока что их продажи открыты в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Италии и Австралии.

«Указанные очки могут иметь конструктивные особенности, позволяющие отнести их к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», — заявили в ФСБ в ответ на запрос TJ с просьбой прокомментировать возможность использования таких очков в России.

Читайте также: В межобластной транспорт будут пускать только с COVID-справками

Использование «шпионских» устройств («специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации») в России ограничено ст. 138.1 УК, предусматривающей наказание за незаконный оборот таких изделий. В примечании к статье содержится определение таких устройств — это приборы, инструменты системы или программы «для доступа к информации и (или) получения информации с технических средств ее хранения, обработки и (или) передачи, которым намеренно приданы свойства для обеспечения функции скрытого получения информации либо доступа к ней без ведома ее обладателя». К исключениям относятся:

  • устройства, находящиеся в свободном обороте;
  • устройства для съемки видео, фото, записи аудио или установления геолокации, на которых открыто установлены элементы управления — то есть по внешнему виду которых понятно их предназначение;
  • устройства с индикацией записи.

Наказание по ст. 138.1 варьируется от штрафа до лишения свободы на срок до четырех лет.

В ФСБ не уточнили, какие именно признаки Ray-Ban Stories позволяют отнести их к специальным техническим средствам. «Умные» очки от Facebook сейчас не находятся в открытой продаже в России, однако это не исключает возможность их ввоза в страну — например, их можно заказать через сторонние сервисы.

Facebook, ФСБ, умные очки
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 12 октября 2021
Понедельник, 11 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Образование обычно считается инвестицией. Экономисты говорят о человеческом капитале, предполагая, что навыки и знания, как машины или фабрики, - это первостепенные вещи для зарабатывания денег. Но только зарабатывание денег - вряд ли лучший повод для того, чтобы учиться. Скажем, я больше всего времени трачу на изучение того, что едва ли принесет мне хоть копейку. Тем не менее, поскольку обучение так часто считают инвестицией, интересно понять, какие навыки дают наилучшую отдачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Америка не стала бы богатой, если бы тогда были офшоры

С появлением офшоров мир сильно изменился. Капитал потерял свою национальность. Он перестал быть украинским или американским. Он стал транснациональным. И оседает там, где ему выгодно. И в этом состоит проблема стран, которые не могут его удержать у себя дома.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016