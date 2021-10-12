В РФ могут начать сажать за «умные» очки от Facebook

Первые «умные» очки Facebook Ray-Ban Stories могут быть отнесены к «шпионским» устройствам, из-за чего их покупателям может грозить ответственность. Это следует из ответа ФСБ РФ на запрос издания TJ.

«Умные» очки Facebook выпустила вместе с брендом Ray-Ban. Они были представлены 9 сентября. У этих очков есть две фронтальные 5-мегапиксельные камеры для съемки, микрофоны, мини-динамик и сенсорная панель, которая позволяет управлять вопроизведением музыки. Стоимость таких очков — $299. Пока что их продажи открыты в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Италии и Австралии.

«Указанные очки могут иметь конструктивные особенности, позволяющие отнести их к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», — заявили в ФСБ в ответ на запрос TJ с просьбой прокомментировать возможность использования таких очков в России.

Использование «шпионских» устройств («специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации») в России ограничено ст. 138.1 УК, предусматривающей наказание за незаконный оборот таких изделий. В примечании к статье содержится определение таких устройств — это приборы, инструменты системы или программы «для доступа к информации и (или) получения информации с технических средств ее хранения, обработки и (или) передачи, которым намеренно приданы свойства для обеспечения функции скрытого получения информации либо доступа к ней без ведома ее обладателя». К исключениям относятся:

устройства, находящиеся в свободном обороте;

устройства для съемки видео, фото, записи аудио или установления геолокации, на которых открыто установлены элементы управления — то есть по внешнему виду которых понятно их предназначение;

устройства с индикацией записи.

Наказание по ст. 138.1 варьируется от штрафа до лишения свободы на срок до четырех лет.

В ФСБ не уточнили, какие именно признаки Ray-Ban Stories позволяют отнести их к специальным техническим средствам. «Умные» очки от Facebook сейчас не находятся в открытой продаже в России, однако это не исключает возможность их ввоза в страну — например, их можно заказать через сторонние сервисы.