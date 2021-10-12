МВД установило всех лиц, с которыми Поляков контактировал в ночь смерти

По делу о гибели народного депутата Антона Полякова таксист, который его подвозил, изменил показания, изначально данные им полицейским.
Об этом в комментарии журналистам сообщил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает Укринформ.
«У нас есть установленный свидетель, и он дал показания ... Те показания, которые он сейчас дает уже официально, под протокол, отличаются от тех сообщений, которые он делал сразу, во время общения на месте с полицейскими, которые пытались реанимировать (Полякова — ред.)», — заявил Шевченко.
По его словам, таксист вначале сказал, что пассажира подобрал случайно. На самом деле он некоторое время ехал за машиной с Поляковым, который ездил по Киеву с другим свидетелем.
Официальный представитель МВД отметил, что уже установлены все лица, с которыми Поляков находился и контактировал в вечер и ночь смерти.
«С ним (таксистом — ред.) сейчас работники правоохранительных органов проводят разные следственные действия, чтобы полностью установить место, роль и искренность каждого из трех свидетелей, кроме потерпевшего. Ибо есть еще третье лицо, которое также находилось с ним (Поляковым — ред.) в компании», — сказал Шевченко.
Он подчеркнул, что пока по данному делу подозрений никому не сообщено.
«Если следствие сочтет в совокупности (доказательств — ред.), что можно выходить на какое-то подозрение кому-то, то полиция Киева сообщит об этом очень быстро», — заявил Шевченко.
Как сообщалось, ночью 8 октября в Днепровском районе Киева обнаружили мертвым народного депутата Антона Полякова. Предварительно работники правоохранительных органов установили, что мужчине стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи «скорой», но констатировали смерть.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой «естественная смерть».
Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры сообщила, что по предварительным данным, Поляков умер вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие ждет результаты других судебно-медицинских исследований.
Официальный представитель МВД Артем Шевченко сообщил, что в организме депутата выявлен метадон.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016