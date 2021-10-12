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МВД установило всех лиц, с которыми Поляков контактировал в ночь смерти

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МВД установило всех лиц, с которыми Поляков контактировал в ночь смерти

По делу о гибели народного депутата Антона Полякова таксист, который его подвозил, изменил показания, изначально данные им полицейским.

Об этом в комментарии журналистам сообщил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает Укринформ.

«У нас есть установленный свидетель, и он дал показания ... Те показания, которые он сейчас дает уже официально, под протокол, отличаются от тех сообщений, которые он делал сразу, во время общения на месте с полицейскими, которые пытались реанимировать (Полякова — ред.)», — заявил Шевченко.

По его словам, таксист вначале сказал, что пассажира подобрал случайно. На самом деле он некоторое время ехал за машиной с Поляковым, который ездил по Киеву с другим свидетелем.

Официальный представитель МВД отметил, что уже установлены все лица, с которыми Поляков находился и контактировал в вечер и ночь смерти.

«С ним (таксистом — ред.) сейчас работники правоохранительных органов проводят разные следственные действия, чтобы полностью установить место, роль и искренность каждого из трех свидетелей, кроме потерпевшего. Ибо есть еще третье лицо, которое также находилось с ним (Поляковым — ред.) в компании», — сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что пока по данному делу подозрений никому не сообщено.

«Если следствие сочтет в совокупности (доказательств — ред.), что можно выходить на какое-то подозрение кому-то, то полиция Киева сообщит об этом очень быстро», — заявил Шевченко.

Как сообщалось, ночью 8 октября в Днепровском районе Киева обнаружили мертвым народного депутата Антона Полякова. Предварительно работники правоохранительных органов установили, что мужчине стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи «скорой», но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой «естественная смерть».

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Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры сообщила, что по предварительным данным, Поляков умер вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие ждет результаты других судебно-медицинских исследований.

Официальный представитель МВД Артем Шевченко сообщил, что в организме депутата выявлен метадон.

МВД, Антон Поляков
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