В пятницу, 15 октября, на горе Поп Иван в Карпатах выпал снег. Температура воздуха опустилась утром до пяти градусов мороза.

Об этом в Фейсбуке сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

«По состоянию на 9:00 15.10.2021 на г. Поп Иван Черногорский ясно, температура воздуха −5° С, штиль», — говорится в сообщении.

Пост сопровождается фотографией, где видны глубокие следы в снегу.