«Приватбанк» ввел ограничения на переводы денег с карты и на карту

«Приватбанк» вводит новые ограничения на денежные переводы. Отправлять или получать на карту по Украине теперь можно не более 100 раз в месяц.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Такими мерами банк планирует бороться с отмыванием денег. Также новое ограничение объясняется требованиями финансового мониторинга.

«С октября 2021 года мы вносим незначительные коррективы в правила осуществления р2р переводов по лимитам на переводы с карты на карту Visa / Mastercard через все каналы», — говорится в сообщении банка.

На международные переводы также установлен лимит (25 для отправителя и 30 для получателя).

Тем, кто получает благотворительные пожертвования банк советует уладить вопрос через службу техподдержки. Тем, кто занимается мелким бизнесом банк напоминает, что личной картой для предпринимательской деятельности заниматься нельзя и предлагает открыть карточку ФОПа.