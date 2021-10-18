Цена газа в Европе скорректировалась после резкого роста днем

Цена на газ в Европе к концу торгов на лондонской бирже ICE в понедельник скорректировалась до около $1068 за 1 тыс. куб. м после резкого роста днем почти до $1300 на фоне новостей об отказе «Газпрома» бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в ноябре, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к концу дня опустилась до $1068,4 за тыс. куб. м, или €89 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Максимально цена газа сегодня достигала $1292 за тыс. куб. м, или €107,77 за МВт·ч (по состоянию на 13:20 по Киеву), после чего перешла к снижению.

Как следует из данных платформы RBP, «Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на ноябрь на аукционе в понедельник.

Кроме того,"Газпром" забронировал на ноябрь лишь 31,4 млн куб. м в сутки из предложенных на аукционе 89 млн куб. м в сутки мощностей по прокачке газа по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу.