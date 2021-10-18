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Украина и МВФ договорились о втором транше stand-by на $700 млн и продлении программы до конца июня-2022

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Украина и МВФ договорились о втором транше stand-by на $700 млн и продлении программы до конца июня-2022

Команда сотрудников Международного валютного фонда и Украина достигли соглашения на уровне персонала (staff-level agreement, SLA) по первому пересмотру программы финансирования stand-by (SBA), окончательное решение возможно в ноябре, говорится в заявлении главы миссии МВФ в Украине Иванны Владковой Холлар в понедельник.

«Это открывает путь для рассмотрения первого пересмотра SBA и запроса о продлении программы советом директоров МВФ. Завершение первого пересмотра позволит выделить (Украине) SDR500 млн (около $700 млн)», — отмечается в релизе по итогам длившихся с 21 сентября по 18 октября обсуждений между сторонами.

Глава миссии сообщила о достижении договоренности по обновленному набору политик в сфере экономики, финансов и структурных реформ, чтобы помочь Украине справиться с экономическим кризисом и кризисом в области здравоохранения, вызванным COVID-19 и сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность, а также устранить основные препятствия для частных инвестиций.

Владкова Холлар отметила, что по мере восстановления экономики основное внимание в программе уделяется возвращению фискальной политики к условиям, совместимым со среднесрочной устойчивостью долга, с одновременной защитой социально уязвимых слоев населения. По ее словам, речь идет об усилении управления доходами и снижении фискальных рисков, связанных с квазифискальными операциями, в том числе в энергетическом секторе.

«Обеспечение независимости центрального банка и сосредоточение денежно-кредитной политики на возвращении инфляции к целевому уровню; обеспечение финансового здоровья банков, в том числе посредством надлежащего управления, с целью возобновления надежного банковского кредитования частному сектору», — назвала другие приоритеты глава миссии.

Она также выделила среди основных пунктов борьбу с коррупцией, продвижение судебной реформы и снижение роли государства и заинтересованных групп в экономике с целью улучшения деловой среды, усиления корпоративного управления, привлечения инвестиций и повышения потенциала экономики.

«Соглашение, а также запрос властей о продлении программы до конца июня 2022 года должны быть одобрены менеджментом Фонда и советом директоров МВФ. Дальнейшее неуклонное осуществление решительной политики в этих областях в соответствии с целями программы и согласованными обязательствами проложит путь для рассмотрения Советом директоров МВФ пересмотра, которое ожидается в ноябре», — говорится в заявлении.

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МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование — приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

МВФ
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