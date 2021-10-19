В Украину на два дня вернется «бабье лето»

Во вторник, 19 октября, ночью в большинстве областей, днем в восточной части местами небольшой дождь; температура днем 8-13°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«В Украине 19 октября облачно с прояснениями. Ночью в большинстве областей, днем в восточной части местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°, в Карпатах ночью около 0°, днем 4-9° тепла», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 20-21 октября в Украине переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, 20 октября днем в западных областях, 21 октября в Украине местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура 20 октября ночью от 3° тепла до 2° мороза, в западных областях и крайнем юге 2-7° тепла, днем 10-15°, в южных и западных областях до 18°, в северо-восточных областях 7-12°; 21 октября ночью 4-9° тепла, на крайнем западе 6-11°, днем 13-18°, на западе страны до 21°.

22 октября преимущественно без осадков, лишь в западных и местами северных областях днем небольшой дождь; 23 октября в Украине, кроме юго-восточной части, небольшие дожди. Температура ночью 5-11° тепла. Днем 22 октября 14-20°, 23 октября снижение в западных областях до 6-12°, в северных и большинстве центральных областей до 10-16°. В Карпатах временами дождь, 23 октября с мокрым снегом; температура 22 октября ночью 3-8°, днем 6-11° тепла, 23 октября в течение суток от 1° мороза до 4° тепла.

В столичном регионе 19 октября облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по Киеву ночью 3-5° тепла, днем 9-11°; по области ночью 1-6° тепла, днем 8-13°.

20-21 октября в Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, 21 октября местами порывы 15-20 м/с. Температура 20 октября ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 10-15° тепла; 21 октября ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

22 октября в Киеве ночью без осадков, днем местами небольшой дождь; 23 октября небольшой дождь. Температура ночью 5-10°; днем 22 октября 14-19°, 23 октября 10-15°.