Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в «любом формате»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV вновь заявил о том, что он намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Украина в свою очередь заинтересована во встрече с президентом России в любом формате», — сказал он.

Также Зеленский рассказал о шансах провести встречу «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция). По его словам, Киев готов к подобной встрече. «На сегодня Германия, Франция и Украина — это точно — заинтересованы во встрече в «нормандском формате», — заверил президент.

Он отметил, что ждет конкретные шаги по этому вопросу от Москвы. «Думаю, что процент того, что состоится встреча, зависит от России. ...Я думаю, что шансы для этого есть», — добавил глава государства.

Зеленский также напомнил, что обсуждал тему возможного присоединения Вашингтона к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе с президентом США Джо Байденом. По его словам, американская сторона заверила его, что будет думать над форматом, а затем изложит свои мысли Москве и Киеву.

Как отметил Зеленский, заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд в ходе недавнего визита в Москву обсуждала с российскими властями тему Донбасса, в том числе участие Вашингтона в переговорах по урегулированию конфликта.

Вопрос о возможной встрече президентов России и Украины начал обсуждаться весной этого года. Тогда Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным «в любой точке украинского Донбасса», чтобы предотвратить эскалацию конфликта в регионе. В ответ Путин предложил Зеленскому приехать в Москву. 26 апреля Зеленский заявил, что готов провести встречу «где угодно», а 1 сентября его пресс-секретарь Сергей Никифоров сказал, что Киев готов к переговорам «когда угодно».

В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты по возможной встрече ведутся с участием замглавы администрации главы государства Дмитрия Козака, но пока все это лишь «гипотетический набросок». В Кремле утверждали, что организацию встречи якобы затрудняет невыполнение Украиной минских соглашений и нереализованные, с точки зрения Москвы, ожидания в демократичности Владимира Зеленского.

2 сентября Песков сказал, что встреча Путина и Зеленского в этом году вряд ли возможна. Он отмечал, что переговоры должны быть хорошо подготовлены. По его словам, в плане подготовки есть проблемы с определением тем для обсуждения. «Владимир Зеленский все время настаивает на том, чтобы обсуждать Крым, президент Путин не то чтобы не готов, но там нет субстанций для обсуждений», — говорил пресс-секретарь.

12 сентября Никифоров вновь сказал, что встреча между президентами зависит от готовности России говорить на тему Крыма.

17 октября Песков заявил, что Путину сложно общаться с Зеленским якобы из-за того, что тот называет Россию участником конфликта на Донбассе. «Как здесь можно общаться? Путину очень сложно общаться. Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает, что говорит», — говорил пресс-секретарь.

Песков также прокомментировал призыв Зеленского организовать встречу «нормандской четверки». Он заметил, что для собрания глав государств нужно «провести домашнюю работу». Необходимость саммита, по его словам, определят министры, которые поймут, готов ли фундамент для встречи.