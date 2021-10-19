Как правильно пользоваться No Frost, чтобы не навредить холодильнику

Главное достоинство технологии No Frost – отсутствие образования инея и льда, и как следствие необходимости разморозки. Ее иногда называют сухой заморозкой, поскольку во время охлаждения продуктов она сильно отбирает у них влагу и создает микроклимат с пониженным уровнем влажности.

Если вы решили купить такой холодильник в интернет-магазине рекомендуем узнать, как правильно им пользоваться. Вы же не думали, что No Frost будет годами работать без остановки, правда?

Что такое No Frost и как он работает

В холодильниках с сухой заморозкой испаритель и теплообменник вынесены в отдельный блок, который обычно находится в нижней части задней стенки. Именно поэтому самый нижний ящик у них очень маленький, что уменьшает общий полезный объем техники.

Охлаждение происходит за счет работы мощного вентилятора, который прогоняет внутренний объем воздуха через теплообменник. В результате иней и лед скапливаются на нем и не попадают внутрь аппарата. Чтобы избавиться от наледи, холодильник периодически активирует процесс оттайки, в результате которого вода стекает в емкость над компрессором, где выделяемое тепло агрегата быстро ее испаряет.

Зачем размораживать No Frost и как часто

У разных производителей периодичность оттаивания испарителя разная. Например, в холодильниках “Атлант” этот процесс происходит каждые 8 часов. Причем абсолютно незаметно для владельца и совсем без изменения температуры в камерах.

Из этого следует, что фактически холодильники размораживаются по несколько раз в день и ручная разморозка им в принципе не нужна. Но специалисты все же рекомендуют 1 раз в год отключать технику от сети на сутки. В это время нужно провести ревизию продуктов, срок хранения которых прошел или подходит к концу, тщательно вымыть слабым раствором уксуса или пищевой соды все внутренние поверхности.

Разморозку следует проводить по таким правилам:

сначала полностью обесточьте технику;

достаньте из холодильника и морозильной камеры все независимые полки и ящики;

протрите сначала влажной салфеткой, а затем насухо все поверхности;

дайте внутренним поверхностям хорошо просохнуть с открытыми дверцами перед включением.

Что запрещено во время разморозки

В морозильниках системы No Frost полностью исчезла проблема повреждения внутренней поверхности острыми предметами. Чтобы ускорить разморозку большой корки льда, люди пользовались ножами и другими острыми предметами, которыми пытались отколоть кусок. Здесь, даже если в морозилке и появилась небольшая наледь, она легко удаляется пластиковой лопаткой, которая обычно идет в комплекте с техникой.

Категорически запрещено мыть холодильник внутри с помощью агрессивной химии и жестких порошков. Поверхности аппарата сделаны из пищевого гипоаллергенного пластика, на котором легко остаются повреждения грубыми чистящими средствами. В дальнейшем такие участки станут идеальным местом для размножения бактерий и появления загрязнений.