Украина может делать 250-300 тысяч прививок от COVID-19 в сутки

Украина может делать 250-300 тыс. вакцинаций от COVID-19 в сутки, считают эксперты Киевской школы экономики (KSE).

«С текущими ресурсами, Украина может делать 250-350 тысяч прививок в сутки», — сообщается в пресс-релизе KSE по итогам анализа текущей ситуации с распространением эпидемии COVID-19.

В KSE отметили, что количество госпитализаций в Украине за неделю возросло на 21%, количество пациентов в «ковидних» больницах на 25%.

«Госпитализации преобладают над выписками на половину, соответственно, нагрузка на систему здравоохранения продолжит расти», — подчеркнули в KSE.

При этом эксперты отмечают, что в настоящее время в больницах койки с кислородом заняты на 64%, реанимационные — на 65%.

«Вместе с тем, каждый четвертый пациент на койке с кислородом не требует кислородной терапии. „Реальная“ занятость „ковидних“ коек с кислородом пациентами, кому предназначена кислородная терапия — 48%», — считают в KSE.