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Путин прокомментировал преследование Медведчука: Его судят за политическую позицию и попытки стабилизировать ситуацию в Украине

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Путин прокомментировал преследование Медведчука: Его судят за политическую позицию и попытки стабилизировать ситуацию в Украине

Президент РФ Владимир Путин на пленарном сессии в рамках XVIII Ежегодного заседания клуба «Валдай» затронул тему незаконного преследования председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Путин отметил, что украинская власть судит Медведчука за его политическую позицию, боясь прихода к власти политика, который будет выстраивать отношения как с Западом, так и с Россией. Кроме того, российский лидер вновь озвучил беспокойство по поводу того, что Украину западные кураторы превращают в полигон НАТО, чтобы разместить ракеты под боком у России, а таких политиков, как Медведчук, которые противятся этому, пытаются любыми способами не допустить к управлению государством.

«Виктора Медведчука пытаются привлечь к уголовной ответственности за государственную измену. За что? Он что, украл какие-то секреты? Тайно их передал? Нет. За что? За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и на выстраивание отношений с соседями, с которыми отношения крайне важны для самой Украины.

Что меня беспокоит? Что этим людям голову не дают поднять. Кого-то просто убивают прямо на улицах, а кого-то изолируют. То есть складывается впечатление, что легальными способами украинскому народу не дают и не дадут сформировать такие органы власти, которые бы отвечали напрямую интересам украинского народа.

Ведь люди даже боятся отвечать на опросы социологические. Боятся, потому что небольшая группа людей, которая присвоила себе, по сути, лавры победителей в борьбе за независимость, — это люди крайних политических взглядов, они на самом деле и руководят Украиной, вне зависимости от того, какова фамилия главы государства. Потому что до сих пор, во всяком случае, было, приходили руководители страны, опираясь на избирателей Юго-Востока, а потом почти сразу меняли свои политические позиции прямо в противоположную сторону. Почему? А потому что вот то молчаливое большинство, оно за них голосовало в надежде на то, что будут исполняться данные предвыборные обещания, но не молчаливое — агрессивное меньшинство националистическое подавляло всяческую свободу принятия ожидаемых населением Украины решений. И, по сути, вот они и руководят страной.

Это такой тупик. Я еще не очень понимаю, как из него можно выйти. Посмотрим, что будет происходить на внутриполитической сцене Украины в ближайшее время.

Мы со своей стороны делаем все, что от нас зависит, чтобы отношения с Украиной выстроить. Но вот есть угроза, она для нас имеет существенное значение. Формальное членство Украины в НАТО может не состояться, а военное освоение территории уже идет. И это реально создает угрозу для РФ. Мы отдаем себе в этом отчет.

Ведь смотрите, что происходило в конце 80-х — начале 90-х годов. Когда все со всех сторон говорили о том, что после объединения той же Германии ни в коем случае движения на Запад инфраструктуры НАТО не будет, хотя бы в этом Россия должна была быть уверена. Так говорили. Это же публичные заявления были. Что на практике? Обманули. А теперь говорят: «А где на бумажке? Покажите». И раз расширили, и два расширили НАТО. Последствия какие военно-стратегические? Инфраструктура приближается. Что такое инфраструктура? Вон в Польше, Румынии установили системы ПРО, противоракетной обороны, но с пусковыми установками «Иджис», на которые можно разместить «Томагавки», ударные системы — и сделать это легко по щелчку, только программное обеспечение нужно поменять. Все. Этого даже никто не заметит. Там же могут быть размещены ракеты средней и меньшей дальности. Почему нет?

Разве кто-то отреагировал на наше заявление, что мы не будем размещать в европейской части ракеты подобного рода, если мы их произведем, но пусть нам скажут, что этого никто не будет делать со стороны Соединенных Штатов и Европы. Но ведь не отвечают. Мы же все взрослые люди, нам то что делать в этой ситуации? Поэтому это все... Да вот приехал в Украину министр обороны США, который, по сути, открывает двери Украине в НАТО. Его заявления можно и нужно так трактовать. Он говорит, что «каждая страна имеет право выбирать». Но нет гарантий безопасности для России. И, конечно, нас это беспокоит.

Что касается баз... Учебные центры никто не запрещает иметь, а под маркой учебных центров можно все что угодно разместить. Я уже говорил, это публично звучало. Завтра под Харьковом ракета появится, что нам делать с этим? Не мы же туда лезем со своими ракетами, к нам под нос их засовывают. Конечно, это проблема", — заявил российский президент.

Владимир Путин, Виктор Медведчук
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