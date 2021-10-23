На Донбассе ранены двое украинских военных

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников осколочные ранения получили двое бойцов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки «Восток».
«Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“. В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение», — говорится в сообщении ОТГ «Восток» в Facebook.
Состояние здоровья военнослужащих — удовлетворительное.
«Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации», — сказано в сообщении.
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