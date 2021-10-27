На Донбассе снова погиб украинский военный

В результате обстрела украинских позиций с начала среды на Донбассе погиб один военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.
«За текущие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения», — говорится в сообщении в Facebook.
В частности, возле Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия. В сторону Новолуганского наемники применили ручные противотанковые гранатометы, а в районе Лебединского обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме того, возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата совершили сброс неизвестных взрывных устройств.
«В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину», — сказано в сообщении.
На вражеские вооруженные провокации украинские защитники открывали ответный огонь и подавили огневые точки противника, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
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