На Донбассе снова погиб украинский военный

В результате обстрела украинских позиций с начала среды на Донбассе погиб один военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

«За текущие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения», — говорится в сообщении в Facebook.

В частности, возле Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия. В сторону Новолуганского наемники применили ручные противотанковые гранатометы, а в районе Лебединского обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата совершили сброс неизвестных взрывных устройств.

«В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину», — сказано в сообщении.

На вражеские вооруженные провокации украинские защитники открывали ответный огонь и подавили огневые точки противника, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.