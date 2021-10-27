В США выдали первый паспорт без указания пола

Власти США выдали первый паспорт, где в графе «пол» указан не «мужской» или «женский», а «Х». Об этом сообщила в среду пресс-служба Госдепартамента.

Летом этого года госсекретарь Энтони Блинкен объявил о намерении властей США разрешить подающим заявления на получение паспорта или консульских справок о рождении за рубежом (CRBA) самостоятельно выбирать, что указывать в графе «пол». Как отмечал тогда Блинкен, «больше не будет требоваться медицинское подтверждение, если выбор пола» не совпадает с данными в других удостоверяющих личность документах. Лица, не относящие себя ни к мужскому, ни к женскому гендеру, смогут указывать в соответствующей графе «Х».

«Госдепартамент продолжает процесс обновления своей политики касательно гендерных маркеров в американских паспортах и консульских документах о рождении за рубежом, чтобы лучше служить всем гражданам США, независимо от их гендерной идентичности. ...Госдепартамент выдал первый паспорт с пометкой «Х» в графе «пол», — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Правительство США рассчитывает к началу 2022 года обновить соответствующие процедуры и бланки, после чего у каждого заявителя на получение паспорта или CRBA будет возможность выбрать в качестве гендера «мужской», «женский» или же «Х».