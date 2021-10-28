В Украине за сутки 576 новых смертей от СOVID-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 26 071 новый случай заболевания COVID-19, выздоровели 10 006 человек, 576 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано более 292 тыс. украинцев! За сутки 27 октября в Украине зафиксировано 26 071 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 830, медработников — 477); 291 985 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 212 684 человека, полностью иммунизированы — 79 301 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 27 октября зафиксировано 22 574 новых случаев заболевания СOVID-19, 26 октября зафиксировано 19 120 новых случаев заболевания СOVID-19, 25 октября сообщалось о 14 634 новых инфицированных, 24 октября зафиксировано 20 791 новый случай заболевания СOVID-19, 23 октября зафиксировано 23 229 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело — 2 851 804 человека, выздоровело — 2 411 711 человек, летальных случаев — 66 204 человека.

С начала прививочной кампании вакцинировано 9 576 177 человек, из них получили одну дозу — 9 576 175 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 217 383 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 16 793 558 прививок.