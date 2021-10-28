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Политолог о митингах возле дома Медведчука: ОПЗЖ показала силу

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Политолог о митингах возле дома Медведчука: ОПЗЖ показала силу

Политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в беседе с РЕН ТВ прокомментировал митинги у дома главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в Киевской области. Политолог назвал правильной реакцию сторонников находящегося дома под круглосуточным арестом по решению суда украинского политика. Он заметил, что представители ОПЗЖ сработали в ответ на провокацию национал-радикалов «технологично».

Политолог обратил внимание на то, что люди любят сетовать, задаваясь вопросом о том, почему на Украине не протестуют. При этом мало кто задается вопросом о том, почему протесты не приводят к реальным изменениям и не удается переломить ситуацию, взяв под контроль националистов.

«Знаете, очень сложно протестовать, когда наряду с „бультерьерами“ — с представителями националистических кругов, с которыми можно было бы справиться, маячит силовой аппарат государства. В этом ключевая проблема. Те, кто пытался лечить подобное подобным, сталкивались с подавляющим неравенством сил. На стороне националистов, в конце концов, выступало государство. И не раз демонстрировало, что так называемая „патриотическая“ франшиза не пустой звук. И она работает», — пояснил Золотарев.

Политолог заметил, что сама по себе форма протестов у дома Медведчука указывает на то, что «команды на обострение сверху дано не было». Украинский эксперт заметил, что толпа митингующих была необходима для того, чтобы «поиграть на нервах» и вызвать по возможности ответную реакцию со стороны сопартийцев Медведчука. Золотарев обратил внимание на то, что в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» действительно ответили на нападки, однако сделали это профессионально и «технологично».

«Судя по всему, сторонники Виктора Медведчука — а в партии сейчас очень непростая ситуация, в „Оппозиционной платформе“ сейчас есть несколько центров влияния — решились сделать то, что давно следовало, а именно продемонстрировать момент силы. Показать, что они в состоянии за себя постоять и в состоянии защищаться. В конце этой недели заговорили, что на пикетирование дома Медведчука в Конча-Заспе организуют группу бродячих активистов, таких „моджахедов по найму“. Это не было секретом. В ответ успели собрать контрмитинг и, по большому счету, с задачей справились», — заметил Золотарев.

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Ранее Виктор Медведчук отмечал, что протесты у его дома — уже не первая акция, которую проводят национал-радикалы. Такие мероприятия устраиваются с целью психологического давления на него и его семью.

Виктор Медведчук, Андрей Золотарев
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