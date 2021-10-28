Четыре разведслужбы США ошиблись со сроками взятия талибами Кабула

Четыре ведущих разведывательных ведомства США не смогли спрогнозировать столь быстрый захват Кабула радикальным движением «Талибан». Об этом сообщила в четверг со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, разведслужбы с весны по июль составили более двух десятков докладов, в которых сходились во мнении, что талибы будут постепенно захватывать территорию Афганистана, а местное правительство не сможет оставаться у власти без поддержки США.

Тем не менее ни одно из разведведомств не предполагало овладения «Талибаном» Кабулом уже в августе. В одном из последних прогнозов, составленном в начале июня, американские разведчики указывали, что боевики смогут взять под свой контроль прилегающие к Кабулу районы только через год.

Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.