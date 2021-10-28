Байден хочет потратить на климат и социалку $1,75 триллиона

Администрация президента США Джо Байдена представила в четверг пакет бюджетных инициатив, касающихся социальной сферы и противодействия изменению климата, на $1,75 трлн. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.
Как следует из документа, «Байден уверен, что данный базовый план может получить одобрение в обеих палата Конгресса США». Представители администрации отмечают, что предложения представлены по итогам консультаций с целым рядом законодателей из числа демократов.
В числе инициатив, о которых идет речь, выделение $555 млрд на различные меры, касающиеся борьбы с изменением климата, в том числе в качестве кредитов на развитие экологически чистой энергетики, инфраструктуры, производства.
В план включены программы, направленные на облегчение доступа для детей к дошкольному образованию, уход за пожилыми гражданами, расширение доступа к медицинскому страхованию. В числе предложений также введение минимального налога на прибыль на уровне не менее 15% в стране для корпораций, у которых она превышает $1 млрд.
Ранее Байден предлагал выделить на указанные нужды более $3 трлн. Однако администрации не удалось достичь договоренности с законодателями по многим из инициатив.
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