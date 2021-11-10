Вакцинированным украинцам разрешат въезд и в Бельгию

Вопреки первоначальным сообщениям о запрете въезда туристам из Украины, власти Бельгии все же сохранили право на «некритичные поездки» для тех, кто имеет украинский сертификат о вакцинации.
Об этом говорится в королевском указе, регулирующем обновленные правила карантина после вспышки эпидемии коронавируса в Бельгии.
Несмотря на то, что статья 16 этого указа запрещает несущественные путешествия в Бельгию (в частности туризм, поездки к друзьям, бизнес-поездки и т.п.) жителям государств, которые вычеркнуты из «белого списка ЕС», в ней есть исключение для вакцинированных иностранцев. Для поездки в Бельгию понадобится сертификат о вакцинации, который приравнивается к европейскому. Украинские электронные сертификаты, полученные через приложение или сайт Дия, имеют такой статус; бумажные «международные» сертификаты не признаются подобающим доказательством.
Также разрешен въезд детей до 17 лет, если те путешествуют с вакцинированными взрослыми.
Указ устанавливает, что право на въезд украинцев в Бельгию будет отозвано в случае, если Украина получит статус «зоны очень высокого риска». Сейчас у нас нет такого статуса, Украина классифицируется как «зона высокого риска» (или «красная зона»).
Сайт бельгийского правительства, посвященный вопросу пандемии, уточняет также, что путешествующие из Украины, в том числе туристы, обязаны сдать два теста в Бельгии и отбыть короткий «карантин», который, впрочем, не является препятствием для туризма. Первый тест необходимо сдать на 1-й или 2-й день по прибытии; в случае, если он отрицательный, карантин можно прекратить. Важно, что правила позволяют сдать для этого быстрый антиген-тест и сделать это сразу по прибытию, что уменьшает продолжительность карантина до минимума.
Второй контрольный тест необходимо сдать на 7-й день пребывания в Бельгии для остающихся в стране более 7 дней; антиген тест также является разрешенным.
Дети до 12 лет не должны проходить тестирование и не нуждаются в изоляции после въезда.
Напомним, сегодня также стало известно, что Кипр и Эстония оставят свои границы открытыми для украинцев.
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