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Бельгия собирается привить третьей дозой COVID-вакцины всех жителей

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Бельгия собирается привить третьей дозой COVID-вакцины всех жителей

Правительство Бельгии намерено ввести третью дозу вакцины от COVID для всех граждан. На сегодняшний день бустерную вакцину в стране предлагают людям старше 65 лет, тем, кто работает в сфере здравоохранения и социального обеспечения, а также людям с ослабленной иммунной системой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В ходе межминистерской конференции по общественному здравоохранению бельгийские министры договорились разработать «глобальное видение» по третьим прививкам.

Детали программы ревакцинации будут уточнены на встрече 27 ноября, сказал один из министров правительства Бельгии.

Кроме того, Бельгия начнет предлагать вторую дозу людям, получившим однодозовую вакцину Johnson & Johnson. Министры приняли совет Высшего совета по здравоохранению (ВСЗ), который рекомендовал ввести дополнительную дозу — либо вакцины BioNTech/Pfizer, либо Moderna — как минимум через два месяца после того, как люди получили вакцину Johnson & Johnson.

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Бельгия стала последней страной в Европе, которая прибегла к широкомасштабной ревакцинации, поскольку страну охватила четвертая волна пандемии. Такие страны, как Греция, Литва и Венгрия, уже предлагают третью дозу всем взрослым.

Бельгия, вакцинация
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