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Две страны ЕС сохранили возможность въезда для украинцев

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Две страны ЕС сохранили возможность въезда для украинцев

Кипр стал первой страной ЕС, сохранившей возможность въезда для граждан Украины, также не стала закрывать границы для украинцев Эстонская Республика, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Хорошие новости. Кипр стал первой страной ЕС, сохранившей возможность въезда для украинцев. Условия: полная вакцинация или отрицательные тесты (до и по прибытии)», — написал Кулеба на своей странице в Twitter в среду.

Министр подчеркнул, что МИД работает с партнерами для сохранения свободы путешествий для украинцев.

Вакцины, признаваемые кипрской стороной: Janssen/Johnson & Johnson Vaccine, Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech Vaccine, Moderna Vaccine, Спутник (Gam-COVID-Vac) Vaccine, Синофарм (BBIBPCOVID-19) Vaccine, Синовак (CoronaVac) Vaccine AstraZeneca-Covishield AstraZeneca-SKBio.

Позже Кулеба сообщил, что Эстония также осталась открытой для вакцинированных от коронавируса граждан Украины.

«Вторая страна ЕС, Эстония, не стала закрывать границы для украинцев. Сохранили все возможности путешествий для граждан, прошедших полную вакцинацию», — написал глава МИД.

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Согласно консульской информации, в Эстонию из Украины разрешен въезд с любой целью для лиц, прошедших полный курс вакцинации: Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/Vaxzevria/Covis против COVID-19.

Все граждане третьих стран, не входящие в «зеленый список» (Украина находится в «красном списке»), и которые не прошли полный курс вакцинации и прибывают в Эстонию для работы, обучения или на основании специального разрешения, должны за 72 часа до въезда сделать ПЦР-тест или за 48 часов — экспресс-тест на антитела. Такие лица также подлежат 10-дневной самоизоляции.

Кипр, Эстония, Дмитрий Кулеба
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