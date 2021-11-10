Австрия тоже будет пускать вакцинированных украинцев

Австрия сохранила возможность свободного въезда для украинцев, прошедших полный курс вакцинации.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Твиттере.

«Австрия сохранила полноценный безвизовый въезд для украинцев, прошедших полный курс вакцинации. #ВакцинуйсяТаМандруй Продолжаем работать с партнерами в ЕС, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для граждан Украины», — написал он.

Напомним, ранее Совет ЕС объявил об изъятии Украины и Сингапура из перечня государств и территорий, с которыми национальным правительствам стран Евросоюза рекомендовано постепенно упразднять ограничения на несущественные путешествия в условиях пандемии.

В то же время, в настоящее время Кипр, Эстония, Хорватия, Дания, Нидерланды и Чехия сохранили возможность въезда для украинцев.