Евросоюз планирует снять санкции с Александра Клименко

Евросоюз на следующей неделе планирует исключить из своего санкционного списка министра доходов и сборов Украины времен Януковича Александра Клименко.
Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
«ЕС намерен на следующей неделе исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из списка санкций, введенных за хищение государственных средств Украины», — отметил журналист в своем Twitter.
В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.
В санкционном списке ЕС, введенном в 2014 году против Виктора Януковича и его окружения, в настоящее время осталось всего семь человек из 18, в том числе сам Виктор Янукович, добавил журналист.
ЕС уже снял санкции в том числе с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.
В июне этого года ЕС впервые снял старые санкции с Виктора Януковича.
Для сохранения санкций Евросоюза против лиц с орбиты экс-президента Украины Виктора Януковича необходимы сдвиги в расследовании дел против них в Украине, заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба.
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