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Суд объяснил, почему отменил заочный арест экс-министра доходов и сборов Клименко

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Суд объяснил, почему отменил заочный арест экс-министра доходов и сборов Клименко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отменила меру пресечения в виде ареста для экс-министра доходов и сборов Александра Клименко в связи с отсутствием объявления подозреваемого в международный розыск.

«Согласно требованиям закона избрание судом меры пресечения в виде содержания под стражей в отсутствие лица возможно лишь при обязательном наличии одновременно таких предпосылок как приобретение этим лицом статуса подозреваемого и объявление его в международный розыск. Коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда согласилась с выводом следственной судьи о том, что лицо получило статус подозреваемого в уголовном производстве. Вместе с тем, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что суд первой инстанции сделал ошибочный вывод о том, что подозреваемый в уголовном производстве считается объявленным в международный розыск», — объясняется в комментарии судьи-спикера Апелляционной палаты Инны Калугиной, обнародованной «Судебной властью Украины».

Как сообщается в комментарии, коллегия судей установила, что 10 июня 2019 года в рамках уголовного производства прокурор военной прокуратуры действительно принял постановление, которым объявил Клименко в международный розыск.

«Однако, стороной обвинения не добавлены никакие доказательства, свидетельствующие о совершении органом досудебного расследования любых действий, направленных на реализацию соответствующего постановления, в частности доказательства внесения сведений об объявлении лица в международный розыск в Единый реестр досудебных расследований и направления запроса об объявлении розыска в Национальное Центральное Бюро Интерпола в Украине», — подчеркивают в суде.

Отмечается также, что решение суда не лишает сторону обвинения права повторно обратиться в суд с ходатайством о заочном избрании меры пресечения в случае устранения указанных недостатков, и не является основанием для освобождения подозреваемого от уголовной ответственности или прекращения уголовного производства.

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Как сообщалось, Клименко был заочно арестован решением Печерского районного суда г. Киева от 19 августа 2019 года. Досудебное расследование было завершено Главной военной прокуратурой 21 апреля 2017 года. Расследование установило, что экс-министр в период 2012-2013 годов, находясь в составе преступной организации, возглавляемой бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, путем преступной схемы завладел средствами госбюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, то есть в особо крупном размере путем незаконного возмещения из государственного бюджета Украины НДС на счета 3 фиктивных предприятий.

13 мая 2020 года Апелляционная палата ВАКС отменила решение о заочном аресте Клименко.

Александр Клименко, ВАКС
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