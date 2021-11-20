Азербайджан согласился на саммит с Арменией в Брюсселе

Азербайджан дал согласие на саммит Баку-Ереван на высшем уровне в Брюсселе 15 декабря, говорится в заявлении МИД страны.

«Азербайджанская сторона всегда открыта к политическому диалогу и приветствует такие контакты. ...Позиция Азербайджана в плоскости реалий постконфликтного периода неоднократно озвучивалась главой нашего государства. ...Мы считаем, что Брюссельский саммит и запланированная в этих рамках встреча создадут дополнительные возможности», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД напомнил, что идею саммита в рамках Восточного партнерства предложил президент Совета ЕС Шарль Мишель. Вчера он провел телефонные переговоры, в которых также участвовал азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Во вторник Ереван заявил, что армия Азербайджана предприняла атаку в восточном направлении общей границы и вторглась на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского Минобороны, один военнослужащий погиб, 13 попали в плен. В свою очередь, Баку утверждает о гибели семи своих бойцов. Сейчас ситуация там стабильна.

Отношения между странами остаются напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.

В конце июля на границе возобновились перестрелки, сообщалось о погибших и раненых. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, но позже договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.

По мнению экспертов, очередные боестолкновения произошли из-за желания сторон улучшить свои позиции. Так, позиция на высотах позволяет получить контроль над дорогами и инфраструктурой на противоположной стороне границы. При этом каждый участник спора считает, что действует на своей территории. Все это происходит вокруг линии границы советского времени, и чтобы определить, где чьи земли, необходим процесс демаркации и делимитации границы.