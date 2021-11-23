Беларусь вчера покинули еще 118 мигрантов

Группа из 118 мигрантов покинула Беларусь 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов. Об этом сообщил журналистам во вторник начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

«Только за вчерашний день 118 человек убыло из Национального аэропорта Минск, и такая работа продолжается ежедневно. Эти 118 человек вылетели в индивидуальном порядке, органы внутренних дел, пограничные войска оказали им содействие в оформлении документов и пропуске через государственную границу», — отметил глава департамента.

По словам Бегуна, «сегодня еще группа граждан иностранных государств находится в Национальном аэропорту Минск, прошла все таможенные и пограничные процедуры, ожидает возвращения в страны гражданства».

В ведомстве отметили, что мигранты не обращались к властям за убежищем. «Лица, которые в настоящее время находятся на белорусско-польской границе, в компетентные органы Республики Беларусь с ходатайствами о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты не обращались», — отметил представитель белорусского МВД.