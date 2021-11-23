Беларусь вчера покинули еще 118 мигрантов

Группа из 118 мигрантов покинула Беларусь 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов. Об этом сообщил журналистам во вторник начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.
«Только за вчерашний день 118 человек убыло из Национального аэропорта Минск, и такая работа продолжается ежедневно. Эти 118 человек вылетели в индивидуальном порядке, органы внутренних дел, пограничные войска оказали им содействие в оформлении документов и пропуске через государственную границу», — отметил глава департамента.
По словам Бегуна, «сегодня еще группа граждан иностранных государств находится в Национальном аэропорту Минск, прошла все таможенные и пограничные процедуры, ожидает возвращения в страны гражданства».
В ведомстве отметили, что мигранты не обращались к властям за убежищем. «Лица, которые в настоящее время находятся на белорусско-польской границе, в компетентные органы Республики Беларусь с ходатайствами о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты не обращались», — отметил представитель белорусского МВД.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016