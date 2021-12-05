В Карпатах мороз и снег

Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) в воскресенье утром составляет −9°С, видимость ограничена.

«По состоянию на 09:00 05.12.2021 г. на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер северо-западный, 6-7 м/с. Температура воздуха −9°С», — говорится в сообщении на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в соцсети Facebook.

Как видно из фотографии, которой проиллюстрировано сообщение, на территории спасательного поста довольно много снега.

В Киеве с утра температура воздуха −3°С, ясно.