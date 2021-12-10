Украинские клубы показали худший за 14 лет результат в еврокубках

Украинские футбольные клубы впервые за 14 лет не смогли выйти в плей-офф еврокубковых турниров.

В Лиге чемпионов Украину представляли донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо», а в Лиге конференций — луганская «Заря». Ни один из этих клубов не смог преодолеть раунд группового этапа. Такого не происходило 14 лет, с сезона-2007/08. Всего на групповых этапах украинские клубы провели 18 игр и победили только дважды: обе победы в активе «Зари».

Напомним, что Украина сейчас находится на 11-й строчке в таблице коэффициентов УЕФА.