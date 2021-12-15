Войти
Шмыгаль хочет принудительно изымать земучастки для строительства дорог
инициатива
Шмыгаль хочет принудительно изымать земучастки для строительства дорог
Путин назвал распад СССР трагедией и распадом России
соседи
Путин назвал распад СССР трагедией и распадом России

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Смертность от коронавируса в мире снижается

277
Смертность от коронавируса в мире снижается

Более 4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, почти 47 тыс. умерли. Как сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), количество новых случаев инфицирования снизилось на 5%, а летальных исходов — на 10% по сравнению с предыдущими семью днями.

«Число как новых случаев заражения, так и смертей снизилось за прошлую неделю по сравнению с предшествующей неделей на 5% и на 10% соответственно», — говорится в эпидемиологическом бюллетене ВОЗ. Согласно приведенной в документе статистике, с 6 по 12 декабря было выявлено 4 000 817 инфицированных и зарегистрирован 46 961 летальный исход.

На Европу приходится 65% зафиксированных за семь дней случаев заражения и 60% смертей: отмечено снижение заболеваемости на 7%, смертность сократилась на 3%. Значительный рост заболеваемости зарегистрирован в Африке (на 111%). В то же время заметно меньше случаев заражения было на минувшей неделе в Америке (на 10%), Юго-Восточной Азии (на 10%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 7%). Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 4%), но сократилась в Юго-Восточной Азии (на 50%), Америке (на 14%), Восточном Средиземноморье (на 3%) и Африке (на 1%).

О самом большом числе инфицированных за неделю сообщили США (674 019). Далее следуют Германия (351 738), Великобритания (350 340), Франция (335 972) и Россия (215 283).

Доминирующий в мире штамм «дельта» за последние 60 дней был обнаружен в 99,2% анализов, «омикрон» — в 0,4%. Как указывают в ВОЗ, выявленный в 77 государствах омикрон-штамм «имеет преимущества роста перед «дельта»: он быстрее распространяется не только в Южной Африке, где циркулирование «дельта» было «низким», но также, судя по всему, там, где много случаев заражения дельта-вариантом, в частности, в Великобритании. Эксперты со ссылкой на предварительные данные обращают внимание, что вакцины менее эффективны в защите от «омикрона», а риск повторного заражения этим штаммом выше, чем другими. «В целом риск, связанный с этим новым вариантом, вызывающим обеспокоенность, остается очень высоким», — говорится в бюллетене.

Читайте также: Вакцины Comirnaty и CoronaVac, возможно, неэффективны против «омикрона»

По данным на 14 декабря, в мире с начала пандемии были зарегистрированы 270 031 622 случая заражения и 5 310 502 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 395 564, летальных исходов — на 5 312. Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США — 49 629 855. Далее следуют Индия (34 703 644) и Бразилия (22 167 781). Летальных исходов больше всего в США — 790 920, вторую строку занимает Бразилия (616 251), третью — Индия (475 888).

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 15 декабря 2021
Вторник, 14 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016