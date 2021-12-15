Смертность от коронавируса в мире снижается

Более 4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, почти 47 тыс. умерли. Как сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), количество новых случаев инфицирования снизилось на 5%, а летальных исходов — на 10% по сравнению с предыдущими семью днями.

«Число как новых случаев заражения, так и смертей снизилось за прошлую неделю по сравнению с предшествующей неделей на 5% и на 10% соответственно», — говорится в эпидемиологическом бюллетене ВОЗ. Согласно приведенной в документе статистике, с 6 по 12 декабря было выявлено 4 000 817 инфицированных и зарегистрирован 46 961 летальный исход.

На Европу приходится 65% зафиксированных за семь дней случаев заражения и 60% смертей: отмечено снижение заболеваемости на 7%, смертность сократилась на 3%. Значительный рост заболеваемости зарегистрирован в Африке (на 111%). В то же время заметно меньше случаев заражения было на минувшей неделе в Америке (на 10%), Юго-Восточной Азии (на 10%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 7%). Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 4%), но сократилась в Юго-Восточной Азии (на 50%), Америке (на 14%), Восточном Средиземноморье (на 3%) и Африке (на 1%).

О самом большом числе инфицированных за неделю сообщили США (674 019). Далее следуют Германия (351 738), Великобритания (350 340), Франция (335 972) и Россия (215 283).

Доминирующий в мире штамм «дельта» за последние 60 дней был обнаружен в 99,2% анализов, «омикрон» — в 0,4%. Как указывают в ВОЗ, выявленный в 77 государствах омикрон-штамм «имеет преимущества роста перед «дельта»: он быстрее распространяется не только в Южной Африке, где циркулирование «дельта» было «низким», но также, судя по всему, там, где много случаев заражения дельта-вариантом, в частности, в Великобритании. Эксперты со ссылкой на предварительные данные обращают внимание, что вакцины менее эффективны в защите от «омикрона», а риск повторного заражения этим штаммом выше, чем другими. «В целом риск, связанный с этим новым вариантом, вызывающим обеспокоенность, остается очень высоким», — говорится в бюллетене.

По данным на 14 декабря, в мире с начала пандемии были зарегистрированы 270 031 622 случая заражения и 5 310 502 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 395 564, летальных исходов — на 5 312. Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США — 49 629 855. Далее следуют Индия (34 703 644) и Бразилия (22 167 781). Летальных исходов больше всего в США — 790 920, вторую строку занимает Бразилия (616 251), третью — Индия (475 888).