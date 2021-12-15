Зеленский поговорил с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Брюсселе.

«Обсудили вопрос сотрудничества Украины и Франции с Эммануэлем Макроном. Я надеюсь, что председательство Франции в Европейском совете будет уделять особое внимание безопасности Украины и противодействию гибридной агрессии Российской Федерации в Европе», — написал Зеленский в Twitter.

Зеленский также обнародовал фото двусторонней встречи с Макроном.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Макрон присоединится ко встрече Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем.