Тысячи человек протестуют в центре Киева против МВФ

Несколько тысяч человек протестуют в центре столицы против сотрудничества Украины с МВФ. Митингующие расположились под Кабмином и Верховной Радой, заявляя, что под давлением Фонда власть принимает антисоциальные законы, уничтожающие рабочие места и малое предпринимательство, делающие невыносимой жизнь малоимущих и пенсионеров.

Протестующие держат плакаты с требованиями к власти отказаться от кредитов МВФ. По мнению участников акции, условия, которые сопровождают эти кредиты, вредят национальной экономике и приводят к обнищанию населения.

В частности, протестующие не согласны с продажей земли, приватизацией госбанков и таких госмонополий как «Энергоатом», «Укрпочта», «Укрзализниця», «Нафтогаз Украины», опасаясь, что это приведет к росту тарифов и цен.