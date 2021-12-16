Участники акции протеста под Кабмином изобразили, как МВФ «пьет кровь» украинского народа

Участники акции протеста, проходящей в центре Киева, показали перформанс, который символизировал то, как Международный валютный фонд и его партнеры «поют кровь» украинского народа.

Фигуры, олицетворяющее главу МВФ Кристалину Георгиеву, премьера Дениса Шмыгаля, бизнесменов Джорджа Сороса и Томаша Фиалу разлили по стаканам красную жидкость за столом в форме карты Украины под возмущенные возгласы собравшихся.

Напомним, сейчас в столице несколько тысяч человек протестуют против сотрудничества Украины с МВФ. Митингующие расположились под Кабмином и Верховной Радой, заявляя, что под давлением Фонда власть принимает антисоциальные законы, уничтожающие рабочие места и малое предпринимательство, делающие невыносимой жизнь малоимущих и пенсионеров.

Протестующие держат плакаты с требованиями к власти отказаться от кредитов МВФ. По мнению участников акции, условия, которые сопровождают эти кредиты, вредят национальной экономике и приводят к обнищанию населения.

В частности, протестующие не согласны с продажей земли, приватизацией госбанков и таких госмонополий как «Энергоатом», «Укрпочта», «Укрзализниця», «Нафтогаз Украины», опасаясь, что это приведет к росту тарифов и цен.