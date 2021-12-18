Омикрон-штамм коронавируса уже обнаружили в 89 странах

Во Всемирная организация здравоохранения считают, что, скорее всего, «омикрон» превзойдет дельта-штамм в тех местах, где наблюдается передача коронавируса внутри общин
Омикрон-штамм коронавируса к настоящему моменту обнаружен в 89 государствах. Об этом сообщила в субботу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
«По состоянию на 16 декабря 2021 года омикрон-вариант обнаружен в 89 странах всех шести регионов ВОЗ», — говорится в информационном бюллетене ВОЗ.
Организация ссылается на «последовательный свидетельства» того, что у омикром-штамма «имеется существенное преимущество в росте» в сравнении с дельта-штаммом и что он «распространяется значительно быстрее, чем дельта-вариант в странах, где задокументирована передача в общинах». Согласно этим данным, за 1,5 — три дня происходит удвоение числа заразившихся.
При этом «омикрон» распространяется в странах «с высокими уровнями иммунитета среди населения». В ВОЗ считают, что, скорее всего, «омикрон» превзойдет дельта-штамм в тех местах, где наблюдается передача коронавируса внутри общин.
Что касается тяжести протекания заболевания при заражении «омикроном», то данные на этот счет пока являются «ограниченными», отмечается в бюллетене. Требуется больше информации для того, чтобы прояснить этот вопрос, а также вопрос о том, какое воздействие вакцины и иммунитет оказывают на тяжесть болезни.
В Великобритании и ЮАР растет число пациентов, госпитализируемых в связи с заражением коронавирусом. В этой связи в ВОЗ считают вероятным, что «многие системы здравоохранения могут быстро оказаться перегруженными».
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