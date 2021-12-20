Германия не будет вводить рождественский локдаун

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах исключил рождественский локдаун, но поддержал обязательную вакцинацию как единственный способ остановить пандемию, передают Reuters и AFP
«В стране не будет локдауна к Рождеству. Но мы получим пятую волну — мы преодолели критическое количество заражений штаммом омикрон. Эту волну уже нельзя полностью остановить», — сказал Лаутербах.
Он добавил, что это ограничения маловероятны и после праздников.
Однако эксперты предупредили о растущем риске для системы здравоохранения в связи с распространением нового штамма «Омикрон».
«Если распространение варианта „Омикрон“ в Германии продолжится, как и раньше, значительная часть населения заболеет и/или попадет в карантин одновременно», — говорится в их отчете.
В докладе есть призыв к «значительному сокращению контактов» среди населения в «ближайшие дни».
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