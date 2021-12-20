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Китай заявил, что Тайвань «вернется домой»

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Китай заявил, что Тайвань «вернется домой»

Тайвань является путником, который в итоге вернётся домой, а не шахматной фигурой в играх других сил, заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Ван И на церемонии открытия конференции по международной ситуации и китайской дипломатии в 2021 году.

«Вокруг ситуации в Тайваньском проливе возник новый виток напряженности, корень проблемы заключается в том, что тайваньские власти пытаются опереться на Вашингтон в стремлении к „независимости“, а США и другие отдельные страны намерены использовать Тайвань для контроля над Китаем», — заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.

Он отметил, что все эти противоречивые действия изменили статус-кво и подорвали мир в Тайваньском проливе, а также нарушили консенсус международного сообщества и основные нормы международных отношений.

«Тайвань — это путник, который в конце концов вернется домой, а не используемая другими шахматная фигура. Китай должен быть объединен, и он неизбежно будет объединен», — добавил министр.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.

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Ранее министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что материковый Китай к 2025 году будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань, он также указал, что нынешняя обстановка в районе Тайваньского пролива является наиболее напряженной за последние 40 лет. Его заявление прозвучало после того, как Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) в первую неделю октября в общей сложности направила к берегам Тайваня почти 150 военных самолетов.

Китай, Тайвань, Ван И
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