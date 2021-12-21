Путин поговорил про Украину с Шольцем и Макроном

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин информировал о российских предложениях по долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений», — говорится в сообщении.
Кроме того, была рассмотрена проблематика урегулирования ситуации на Донбассе.
Путин «в деталях информировал о состоянии дел на этом направлении, отметив, в частности, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским договоренностям 2015 г., что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в „нормандском“ формате», написала пресс-служба.
До этого состоялся разговор Путина с президентом Франции Макроном. В нем глава РФ тоже заявил о якобы нежелании украинских властей выполнять Минские договоренности.
Также в телефонном разговоре шла речь о проектах договоров между Россией, США и НАТО о гарантиях безопасности.
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