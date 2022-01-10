Войти
Путин обещает вывести свои войска из Казахстана
дружба народов
Путин обещает вывести свои войска из Казахстана
Байден назвал прошлогодний штурм Капитолия вооруженным восстанием
позиция
Байден назвал прошлогодний штурм Капитолия вооруженным восстанием

Читай
бесплатно!
Разделы

Пресс-релизы компаний

RSS

Разбираемся, на сколько хватает одного картриджа электронной сигареты

169
Разбираемся, на сколько хватает одного картриджа электронной сигареты

Эволюция развития электронных сигарет во многом определялась не только технологическими прорывами и появлением инновационных разработок. Но и изменениями законодательства, а также отношением к вейпингу как явлению. По правде сказать, в некоторых странах парение не только приравнено к курению, а вообще запрещено. В других введены ограничения на использование тех или иных устройств с определенными характеристиками. Именно «благодаря» подобным законодательным запретам в 2019 году появился целый класс девайсов — стильные и компактные, удобные в использовании pod системы. Общеизвестно, что в Европе и США множество поклонников вейпинга. Но принятые нормативные акты запрещали или делали экономически невыгодным (были введены акцизы) парение устройств с объемом бака для жидкости более 2 мл. Поэтому габаритные и оснащенные мощными батареями вейпы стали в ряде стран ЕС и Северной Америки чем-то вроде изгоев.

Под системы как альтернатива громоздким и дорогим вейпам

Но зато появились стильные и недорогие под системы, которые молниеносно завоевали широкую популярность. Причем по всему миру, в том числе и в Украине. Главное отличие таких устройств, помимо компактных размером, состоит в том, что в конструкции объединены бак для жидкости и испарительная камера. Такой элемент назвали «под» от английского слова pod, которое можно перевести как «снимаемый блок» или «контейнер». Действительно, картридж в таких системах для парения можно отделить от корпуса и в зависимости от типа заменить на новый или перезаправить. Во втором случае выбор вкусов практически ничем не ограничен. В открытую под систему можно даже влить самозамес, что на полном ходу приближает эксплуатацию таких устройств к более дорогим и массивным мощным вейпам. А вот модели закрытого типа предусматривают быструю (в пределах 10 с) замену картриджа. В этом случае не нужно вообще ни о чем «париться» — вставил новый «расходник» и дальше пользуешься устройством. Вполне естественно, что у любителей парения возникает вопрос: как правильно купить картридж для под системы, чтобы максимально долго пользоваться его ресурсом?

Как долго можно не менять картридж?

На самом деле время, за которое расходуется ресурс картриджа, зависит от интенсивности эксплуатации. Кроме того каждый любитель парения по-разному использует свое устройство. Формально для утоления чувства никотинового голода достаточно буквально нескольких затяжек. Но, повторимся, все индивидуально. Производители указывают количество затяжек, на которые рассчитана та или иная модель. Также обычно заявляется соответствие определенному числу пачек сигарет. Можно сказать одно — чем вместительнее картридж, тем дольше его можно использовать. Однако объем резервуара для жижи не превышает 2 мл.

Закрытые pod системы

В закрытых под системах необходимо просто вытащить израсходованный картридж и вставить новый. Производители предлагают разные вкусы, но, понятно, что выбор ограничен по сравнению с моделями открытого типа. Для примера рассмотрим устройство от известного бренда «Джул». На рынке присутствуют модели с объемом резервуара 0,7 мл, а также 1 мл. На практике один фирменный картридж расходуется примерно за 200 затяжек. Такое количество, по мнению производителя, соответствует примерно 1 пачке традиционных, а не электронных сигарет. Но это весьма условное сравнение. Если же взять модель с баком на 1 мл, то количество затяжек возрастет до 250, а то и 300 вдыханий ароматного пара.

Что касается времени исчерпания ресурса, то картриджа может хватить на совершенно разный срок. Снова таки, каждый парит по-разному, индивидуальные особенности организма здесь играют немалую роль. Скажем так: заядлому парильщику может даже дня не хватить. А экономному и рационально использующему девайс новичку ресурса достаточно на 3–4 дня.

Открытая система

Во многом показатель количества возможных заправок определяется тем, какая разновидность жидкости на солевом никотине используется. Если аромат не сладкий, светлого оттенка, то обновлять ресурс можно от 10 до 15 раз. А вот когда вейпер предпочитает насыщенные вкусы или смешивает большое количество вариантов, то число заправок резко снижается.

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 10 января 2022
Воскресенье, 9 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016