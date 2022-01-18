Войти
Лукашенко заявил о наращивании войск Украины у границ Беларуси
дружба народов
Лукашенко заявил о наращивании войск Украины у границ Беларуси
Трамп заявил, что фейки о России усложняли ему работу
резонанс
Трамп заявил, что фейки о России усложняли ему работу

Читай
бесплатно!
Разделы

Пресс-релизы компаний

RSS

Особенности женского тренча: фасон, дизайн, цвет и основные отличия от других моделей

88
Особенности женского тренча: фасон, дизайн, цвет и основные отличия от других моделей

Тренч является одним из наиболее стильных видов верхней одежды для женщин. Он отличается превосходным фасоном, который идеально подходит практически под любые вещи. Кроме этого, купить тренч https://virna.ua/catalog/outerwear/trench-coat стоит по другим причинам.

Этот вид одежды не требует сложного ухода, очень удобен в носке и хорошо защищает от ветра. Сегодня в продаже можно встретить много изделий, которые носят название «тренч». Но далеко не все они соответствуют описанию модели. Давайте разберемся, что представляет собой женский тренчкот и с чем его носить.

Как распознать тренч?

Изначально тренчи придумали для солдат, они использовались как альтернатива тяжелым пальто. Поэтому, если хотите найти классический вариант, стоит ориентироваться на модель, представленную в коллекции модного дома Burberry. Среди главных ее особенностей можно выделить:

  • Ружейный клапан. Изначально этот элемент был разработан для смягчения отдачи от винтовки. Ружейный клапан располагался на плече плаща, защищая его от ударов. В современных тренчах тоже сохранилась эта деталь, но сегодня она выполняет исключительно эстетическую функцию.
  • Высокий воротник. Эта часть тоже связана с солдатами. Воротник, который приподнимался на всю длину шеи, защищал военнослужащих от сильных ветров.
  • Два ряда пуговиц. Классический тренч обязательно имеет двойной ряд фурнитуры. Они обеспечивают более надежную фиксацию и делают изделие более прочным.
  • На плечах — эполеты или погоны. Много лет назад на них нашивали специальные значки, обозначающие ранг солдатов. Сегодня по этому элементу можно легко определить настоящий женский тренчкот.
  • Шлица. Тренчкот также можно определить по классическому разрезу внизу изделия. Указанный элемент перешел от традиционных мужских пальто.
  • Пояс, дополненный пряжкой. Указанная деталь служила для защиты от непогоды. В случае ухудшения погодных условий, ее затягивали потуже. Сегодня пряжку практически не используют по назначению. Чаще всего пояс завязывают на узел.
  • Глубокие карманы. Тех, кто не знаком с историей тренчкота, могут удивить невероятно большие карманы, которые выбиваются из общей стилистики. Объяснение таким размерам тоже кроется в истории. Раньше глубокие карманы нужны были солдатам для ношения карт, биноклей и других нужных вещей.

Можно выделить и затяжные манжеты. Они выполняют исключительно декоративную функцию.

С чем носить женский тренч?

Разобравшись с особенностями верхней одежды, стоит рассмотреть варианты сочетания с другими предметами гардероба. Современные тренчкоты отлично смотрятся с брюками, джинсами и юбками.

С тренчем можно создавать нарядные образы. Для этого достаточно надеть платье и туфли на каблуке. Такой плащ также подойдет любителям базовых вещей. Его можно смело сочетать с любой вещью из этой категории.

Женский тренч является стильной и одновременно удобной верхней одеждой. Главное – правильно выбрать цвет и фасон.

"Источник: virna.ua"

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 18 января 2022
Понедельник, 17 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016