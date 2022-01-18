Особенности женского тренча: фасон, дизайн, цвет и основные отличия от других моделей

Тренч является одним из наиболее стильных видов верхней одежды для женщин. Он отличается превосходным фасоном, который идеально подходит практически под любые вещи. Кроме этого, купить тренч https://virna.ua/catalog/outerwear/trench-coat стоит по другим причинам.
Этот вид одежды не требует сложного ухода, очень удобен в носке и хорошо защищает от ветра. Сегодня в продаже можно встретить много изделий, которые носят название «тренч». Но далеко не все они соответствуют описанию модели. Давайте разберемся, что представляет собой женский тренчкот и с чем его носить.
Изначально тренчи придумали для солдат, они использовались как альтернатива тяжелым пальто. Поэтому, если хотите найти классический вариант, стоит ориентироваться на модель, представленную в коллекции модного дома Burberry. Среди главных ее особенностей можно выделить:
Можно выделить и затяжные манжеты. Они выполняют исключительно декоративную функцию.
Разобравшись с особенностями верхней одежды, стоит рассмотреть варианты сочетания с другими предметами гардероба. Современные тренчкоты отлично смотрятся с брюками, джинсами и юбками.
С тренчем можно создавать нарядные образы. Для этого достаточно надеть платье и туфли на каблуке. Такой плащ также подойдет любителям базовых вещей. Его можно смело сочетать с любой вещью из этой категории.
Женский тренч является стильной и одновременно удобной верхней одеждой. Главное – правильно выбрать цвет и фасон.
"Источник: virna.ua"
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