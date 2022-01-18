Особенности женского тренча: фасон, дизайн, цвет и основные отличия от других моделей

Тренч является одним из наиболее стильных видов верхней одежды для женщин. Он отличается превосходным фасоном, который идеально подходит практически под любые вещи. Кроме этого, купить тренч https://virna.ua/catalog/outerwear/trench-coat стоит по другим причинам.

Этот вид одежды не требует сложного ухода, очень удобен в носке и хорошо защищает от ветра. Сегодня в продаже можно встретить много изделий, которые носят название «тренч». Но далеко не все они соответствуют описанию модели. Давайте разберемся, что представляет собой женский тренчкот и с чем его носить.

Как распознать тренч?

Изначально тренчи придумали для солдат, они использовались как альтернатива тяжелым пальто. Поэтому, если хотите найти классический вариант, стоит ориентироваться на модель, представленную в коллекции модного дома Burberry. Среди главных ее особенностей можно выделить:

Ружейный клапан. Изначально этот элемент был разработан для смягчения отдачи от винтовки. Ружейный клапан располагался на плече плаща, защищая его от ударов. В современных тренчах тоже сохранилась эта деталь, но сегодня она выполняет исключительно эстетическую функцию.

Высокий воротник. Эта часть тоже связана с солдатами. Воротник, который приподнимался на всю длину шеи, защищал военнослужащих от сильных ветров.

Два ряда пуговиц. Классический тренч обязательно имеет двойной ряд фурнитуры. Они обеспечивают более надежную фиксацию и делают изделие более прочным.

На плечах — эполеты или погоны. Много лет назад на них нашивали специальные значки, обозначающие ранг солдатов. Сегодня по этому элементу можно легко определить настоящий женский тренчкот.

Шлица. Тренчкот также можно определить по классическому разрезу внизу изделия. Указанный элемент перешел от традиционных мужских пальто.

Пояс, дополненный пряжкой. Указанная деталь служила для защиты от непогоды. В случае ухудшения погодных условий, ее затягивали потуже. Сегодня пряжку практически не используют по назначению. Чаще всего пояс завязывают на узел.

Глубокие карманы. Тех, кто не знаком с историей тренчкота, могут удивить невероятно большие карманы, которые выбиваются из общей стилистики. Объяснение таким размерам тоже кроется в истории. Раньше глубокие карманы нужны были солдатам для ношения карт, биноклей и других нужных вещей.

Можно выделить и затяжные манжеты. Они выполняют исключительно декоративную функцию.

С чем носить женский тренч?

Разобравшись с особенностями верхней одежды, стоит рассмотреть варианты сочетания с другими предметами гардероба. Современные тренчкоты отлично смотрятся с брюками, джинсами и юбками.

С тренчем можно создавать нарядные образы. Для этого достаточно надеть платье и туфли на каблуке. Такой плащ также подойдет любителям базовых вещей. Его можно смело сочетать с любой вещью из этой категории.

Женский тренч является стильной и одновременно удобной верхней одеждой. Главное – правильно выбрать цвет и фасон.

"Источник: virna.ua"