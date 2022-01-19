Блинкен завтра встретится в Берлине с Шольцем, коллегами из ФРГ, Франции и Британии

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Берлин 20 января встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, а также проведет переговоры с главами МИД Франции, Германии и Великобритании. Об этом сообщил в среду журналистам в Берлине официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.

«Господин Блинкен завтра будет в Берлине, — сказал он. — Организатор встречи — МИД ФРГ, но я могу объявить, что Блинкен также встретится с канцлером Олафом Шольцем».

Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе со своей стороны сообщила, что министр иностранных дел Анналена Бербок «завтра в первой половине дня встретится с коллегами из Франции, США и Великобритании». Темой этой встречи будет, в частности, ситуация вокруг Украины. После этого пройдет двусторонняя встреча Бербок с Блинкеном.