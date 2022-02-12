Более 30 кораблей Черноморского флота РФ вышли на учения «по обороне Крыма»

В учениях «по обороне Крыма» примут участие более 30 кораблей Черноморского флота РФ. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
«Более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море из Севастополя и Новороссийска по плану учения», — говорится в сообщении.
В учениях примут участие фрегаты, сторожевые и малые ракетные корабли, ракетные катера, десантные и малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.
Отметим, что одновременно с учениями в Крыму проходят совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022». В них задействованы войска Восточного военного округа России. Учения проходят на фоне сообщений западных СМИ о возможной агрессии РФ против Украины. По данным изданий Politico и Spiegel, Россия может вторгнуться в Украину 16 февраля. Bloomberg называл возможной датой вторжения 15 февраля.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016