Более 30 кораблей Черноморского флота РФ вышли на учения «по обороне Крыма»

В учениях «по обороне Крыма» примут участие более 30 кораблей Черноморского флота РФ. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

«Более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море из Севастополя и Новороссийска по плану учения», — говорится в сообщении.

В учениях примут участие фрегаты, сторожевые и малые ракетные корабли, ракетные катера, десантные и малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.

Отметим, что одновременно с учениями в Крыму проходят совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022». В них задействованы войска Восточного военного округа России. Учения проходят на фоне сообщений западных СМИ о возможной агрессии РФ против Украины. По данным изданий Politico и Spiegel, Россия может вторгнуться в Украину 16 февраля. Bloomberg называл возможной датой вторжения 15 февраля.