Глава Еврокомиссии допустила отключение России от SWIFT и санкции против «Северного потока – 2»

Страны Запада не исключают ни одного из вариантов реагирования на возможное вторжение России в Украину, в том числе отключения РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и санкций против газопровода «Северный поток — 2», сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Я хочу со всей ясностью заявить: с повестки ничего не снято», — подчеркнула фон дер Ляйен в эфире телеканала CNN вечером в четверг, 27 января

Она напомнила, что Европейский Союз является важнейшим торговым партнером и крупнейшим иностранным инвестором в России, на его долю приходится около 40 процентов российской внешней торговли. «Эти цифры показывают, что у нас имеется сильный инструмент давления и что для России будет очень болезненно, если агрессия против Украины усилится», — заявила глава Еврокомиссии.

Одновременно Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что одновременно с попытками дипломатического урегулирования конфликта идет и подготовка к худшему из возможных сценариев развития событий.

По данным Запада, Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной до 120 тысяч военнослужащих. Москва отрицает подготовку к новому вторжению.

В конце декабря Россия выставила ряд требований по так называемым «гарантиям безопасности» к США и НАТО, касающиеся сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения альянса на восток. Вашингтон и руководство НАТО ответили отказом на российские требования. Серия январских переговоров с РФ закончилась безуспешно. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев вторжения, среди которых называлось возможное отключение России от SWIFT и отказ от запуска «Северного потока — 2».

В середине января немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на неназванные правительственные источники сообщила, что США и европейские страны отказались от плана исключить Россию из платежной системы SWIFT в случае ее агрессии против Украины, поскольку данный может привести к дестабилизации финансовых рынков и созданию альтернативной инфраструктуры платежей. В свою очередь Reuters, ссылаясь на источники в правительственных кругах Германии, опровергло данное сообщение и написало, что решение пока не принято.