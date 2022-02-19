Санкции ЕС против России затронут энергетический сектор и высокие технологии

Санкции ЕС против России в случае начала войны в Украине затронут энергетический сектор и доступ к высоким технологиям. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы уже согласовали жесткие санкции против России, которые будут включать ограничения в энергетическом секторе и по высоким технологиям», — сказала фон дер Ляйен. Конфликт в Украине она назвала созданным Россией.

Глава Еврокомиссии также заявила, что ЕС и НАТО будут сохранять полное единство по ситуации вокруг Украины. «ЕС и НАТО сохраняют полное единство и останутся едины в ответ на российские угрозы», — отметила она, назвав сложившуюся ситуацию «самыми мрачными днями Европы после холодной войны».

По ее словам, события последних дней могут полностью изменить мировой порядок. «Мы наблюдаем самое крупное наращивание войск в Европе с темных времен холодной войны. Событие этих дней могут полностью изменить мировой порядок. Украина только что отпраздновала 30 лет независимости. Целое поколение украинцев родилось и выросло в свободной стране. Они — дети демократии. Но сейчас они на ежедневной основе сталкиваются с внешней агрессией и вмешательством», — сказала глава ЕК.