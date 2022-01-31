Войти
Трамп назвал одну из причин ситуации вокруг Украины
позиция
Трамп назвал одну из причин ситуации вокруг Украины
Путин недоволен реакцией США и НАТО на требования России
дружба народов
Путин недоволен реакцией США и НАТО на требования России

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Германии зафиксирован новый пик заражений коронавирусом

137
В Германии зафиксирован новый пик заражений коронавирусом

В Германии число заражений коронавирусом из расчета на 100 000 жителей за последние семь дней составило, по данным Института имени Роберта Коха (RKI) на утро понедельника, 31 января, 1176,8 случая. Это — очередной пик данного показателя в стране. Для сравнения: днем ранее, 30 января, он составлял 1156,8, неделю назад — 840,3, а месяц назад — 265,8 случая.

Между тем суточный прирост заражений по Германии, по данным RKI, составил 78 318 случаев. Неделю назад этот показатель равнялся 63 393. Число летальных исходов у пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 за последние 24 часа достигло по всей стране 61 случая.

Многие города и округи в Германии испытывают трудности с передачей RKI данных по заражаемости коронавирусом. При этом центры тестирования и ведомства по вопросам здравоохранения на местах работают на пределе своих возможностей. Все это может означать, что в статистику Института имени Роберта Коха, возможно, попали не все случаи заражения в стране, полагают некоторые эксперты.

Тем не менее, учитывая широкое распространение омикрон-варианта коронавируса, при оценке актуальной ситуации с пандемией в ФРГ, специалисты приняли решение уделять основное внимание не общему числу выявленных заражений, а такому фактору, как тяжесть протекания болезни у пациентов.

«Суммарное число заражений больше не играет решающей роли. В первую очередь нам нужно смотреть на тяжесть протекания болезни», — заявил в этой связи 28 января глава RKI Лотар Вилер. По его словам, с появлением омикрона общество вступило «в новую фазу пандемии».

На фоне высокой нагрузки на лаборатории, оценивающие ПЦР-тесты на коронавирус, ожидается, что в ближайшее время тесты будут проводить преимущественно среди групп населения, подверженных риску осложнений от COVID-19, чтобы иметь возможность своевременно начать лечение таких пациентов.

Читайте также: Глава комитета Бундестага отказался встречаться с послом Украины

По последним данным Минздрава ФРГ, обновленным 29 января, доля полностью вакцинированных от COVID-19 в стране составляет сейчас 73,9% населения. Это около 61,4 млн человек. Как минимум 43,7 млн человек (52,6% населения) уже сделали бустерную прививку.

Не привитыми от коронавируса остаются 20,2 млн жителей Германии, или 24,3% населения страны. 4 млн человек из этого числа — это дети в возрасте до 4 лет, для которых пока не существует одобренной вакцины.

ФРГ, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 31 января 2022
Воскресенье, 30 января 2022
Суббота, 29 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016