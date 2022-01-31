В Германии зафиксирован новый пик заражений коронавирусом

В Германии число заражений коронавирусом из расчета на 100 000 жителей за последние семь дней составило, по данным Института имени Роберта Коха (RKI) на утро понедельника, 31 января, 1176,8 случая. Это — очередной пик данного показателя в стране. Для сравнения: днем ранее, 30 января, он составлял 1156,8, неделю назад — 840,3, а месяц назад — 265,8 случая.

Между тем суточный прирост заражений по Германии, по данным RKI, составил 78 318 случаев. Неделю назад этот показатель равнялся 63 393. Число летальных исходов у пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 за последние 24 часа достигло по всей стране 61 случая.

Многие города и округи в Германии испытывают трудности с передачей RKI данных по заражаемости коронавирусом. При этом центры тестирования и ведомства по вопросам здравоохранения на местах работают на пределе своих возможностей. Все это может означать, что в статистику Института имени Роберта Коха, возможно, попали не все случаи заражения в стране, полагают некоторые эксперты.

Тем не менее, учитывая широкое распространение омикрон-варианта коронавируса, при оценке актуальной ситуации с пандемией в ФРГ, специалисты приняли решение уделять основное внимание не общему числу выявленных заражений, а такому фактору, как тяжесть протекания болезни у пациентов.

«Суммарное число заражений больше не играет решающей роли. В первую очередь нам нужно смотреть на тяжесть протекания болезни», — заявил в этой связи 28 января глава RKI Лотар Вилер. По его словам, с появлением омикрона общество вступило «в новую фазу пандемии».

На фоне высокой нагрузки на лаборатории, оценивающие ПЦР-тесты на коронавирус, ожидается, что в ближайшее время тесты будут проводить преимущественно среди групп населения, подверженных риску осложнений от COVID-19, чтобы иметь возможность своевременно начать лечение таких пациентов.

По последним данным Минздрава ФРГ, обновленным 29 января, доля полностью вакцинированных от COVID-19 в стране составляет сейчас 73,9% населения. Это около 61,4 млн человек. Как минимум 43,7 млн человек (52,6% населения) уже сделали бустерную прививку.

Не привитыми от коронавируса остаются 20,2 млн жителей Германии, или 24,3% населения страны. 4 млн человек из этого числа — это дети в возрасте до 4 лет, для которых пока не существует одобренной вакцины.