Рост промпроизводства в Украине сошел почти на нет

Промышленное производство в Украине в ноябре 2021 года выросло к ноябрю 2020 года на 0,4%, что хуже увеличения на 1,4% в октябре, но лучше снижения на 0,7% в сентябре, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.
Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре-2021 к ноябрю-2020 снизилось на 0,2% против роста на 2,2% месяцем ранее.
По его данным, ухудшение в ноябре связано со спадом в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха на 6,4%, тогда как в добывающей промышленности был зафиксирован рост на 0,9%, в перерабатывающей — на 1,8%.
Госстат указывает, что по сравнению с октябрем этого года промышленное производство в стране увеличилось на 0,1%, но с учетом сезонной корректировки — снизилось на 0,5%.
Благодаря таким показателям в целом за 11 месяцев этого года рост промпроизводства по отношению к аналогичному показателю прошлого года замедлился до 1,3% с 1,4% по итогам 10 месяцев. В том числе в добывающей промышленности он сохранился на уровне 1,1%, перерабатывающей — 1,5%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха замедлился до 0,9% с 1,7%.
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