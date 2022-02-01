Зеленский заявил о работе над датой встречи советников лидеров стран «Нормандской четверки» в Берлине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в данный момент продолжается активная работа над согласованием уже в ближайшие дни даты следующей встречи советников лидеров стран «Нормандской четверки» в Берлине.
«Мы активно работаем, чтобы в ближайшие дни согласовать дату следующей встреча советников в Берлине, где, я надеюсь, будет достигнута договоренность относительно встречи лидеров Нормандской четверки», — сказал Зеленский во время выступления в Верховной Раде во вторник.
По словам президента, разблокировать Нормандский формат удалось только благодаря поддержке зарубежных партнеров.
«Они (партнеры Украины — Ред.) едины относительно поддержки нашего государства. Единство разблокировало Нормандский формат, показало готовность к диалогу и дало надежду на деэскалацию и мирное урегулирование. Впервые с 2019 года все 4 стороны согласовали общее итоговое заявление», — подчеркнул Зеленский.
При этом он добавил, что помимо единства с международными партнерами, украинцам необходимо достичь единства и внутри страны.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016