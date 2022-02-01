Зеленский заявил о работе над датой встречи советников лидеров стран «Нормандской четверки» в Берлине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в данный момент продолжается активная работа над согласованием уже в ближайшие дни даты следующей встречи советников лидеров стран «Нормандской четверки» в Берлине.

«Мы активно работаем, чтобы в ближайшие дни согласовать дату следующей встреча советников в Берлине, где, я надеюсь, будет достигнута договоренность относительно встречи лидеров Нормандской четверки», — сказал Зеленский во время выступления в Верховной Раде во вторник.

По словам президента, разблокировать Нормандский формат удалось только благодаря поддержке зарубежных партнеров.

«Они (партнеры Украины — Ред.) едины относительно поддержки нашего государства. Единство разблокировало Нормандский формат, показало готовность к диалогу и дало надежду на деэскалацию и мирное урегулирование. Впервые с 2019 года все 4 стороны согласовали общее итоговое заявление», — подчеркнул Зеленский.

При этом он добавил, что помимо единства с международными партнерами, украинцам необходимо достичь единства и внутри страны.