Производители смартфонов будут терять $10 млрд в год в случае санкций США против РФ

Технологические санкции США против России и запрет на прямые поставки в страну устройств крупнейших вендоров могут обойтись производителям смартфонов — Apple, Samsung, Xiaomi и Realme — в $10 млрд в год. Половина этой суммы придется на Apple, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет аналитического центра GS Group.
По прогнозу аналитиков, в случае введения санкций доля ключевых производителей на российском рынке упадет с более чем 80% до 10–20%.
Цены на устройства крупнейших брендов вырастут на 15–20%. Неавторизованные посредники увеличат параллельный импорт (импорт некоторых видов товаров без разрешения владельцев брендов) оригинальных моделей из соседних стран, полагают эксперты. Также вырастет импорт телефонов китайских и российских брендов, в первую очередь собственных торговых марок розничных сетей и телеком-операторов.
В GS Group допускают, что поставки смартфонов в Россию могут снизиться даже в отсутствие санкций — из-за падения покупательской способности населения.
The New York Times в начале января сообщила, что США рассматривают запрет на экспорт в Россию любых потребительских товаров, использующих произведенную или разработанную в Соединенных Штатах электронику. Associated Press и Bloomberg писали, что США могут внести Россию в перечень стран, в отношении которых действуют жесткие экспортные ограничения. Сейчас в этом списке находятся Иран, КНДР, Куба и Сирия. Помимо этого, Reuters передавал, что США предупредили американских производителей микросхем о возможном запрете экспорта их продукции. Эти и другие меры, которые, по данным СМИ, рассматривает Вашингтон, могут быть введены в случае вторжения России в Украину.
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