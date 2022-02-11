Макрон пока не обсуждал с Путиным итоги переговоров в Украине

Президент РФ Владимир Путин пока не говорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном по итогам переговоров последнего с Киевом и Западом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

«Пока не располагаем информацией, они ещё не поговорили. Путин с Макроном пока ещё не говорили, и мы точно не знаем», — сказал Песков.

Макрон в понедельник в Москве провел переговоры с Путиным, во вторник в Киеве — с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего направился в Берлин, где встретился с канцлером ФРГ и президентом Польши.

Ожидалось, что после этого Макрон снова свяжется с российским коллегой.