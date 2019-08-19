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Путин прибыл в Марсель к Макрону

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Путин прибыл в Марсель к Макрону

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Марсель, откуда он отправится на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в форт де Брегансон, летнюю резиденцию французских лидеров.

Как передаёт РИА Новости, самолёт главы российского государства приземлился в Марселе. Планируется, что здесь он пересядет на вертолёт и через час прилетит в форт Брегансон.

Форт, излюбленное место отдыха французских королей, в 1968 году по желанию генерала Шарля де Голля был перестроен и стал официальной летней резиденцией президентов Франции.

Наиболее часто Брегансон посещал президент Жорж Помпиду с супругой. Франсуа Миттеран провёл здесь свою последнюю пресс-конференцию, а Жак Ширак — последний президентский отпуск.

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Николя Саркози приезжал в Брегансон регулярно, а Франсуа Олланд был здесь лишь однажды и после распорядился открыть резиденцию для посетителей. С 2014 года здесь может побывать любой турист, нужно лишь предварительно записаться и купить входной билет за 10 евро.

Макрону понравился Брегансон, а его супруга Брижит занялась реконструкцией резиденции и распорядились построить бассейн, что вызвало критику оппозиции.

Владимир Путин, Эммануэль Макрон
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